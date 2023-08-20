Прогноз погоды в Украине на понедельник: переменная облачность, местами до 37 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 21 августа. Первый день недели на большей части территории страны обещает быть довольно жарким, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Украине ожидается переменная облачность.
Детали
Ночью, по прогнозам синоптиков, в Украине без осадков, днем в северных, большинстве центральных и Харьковской областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°, днем 27-32°; в южной части ночью 20-25°, днем 33-37°.