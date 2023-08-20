Прогноз погоди в Україні на понеділок: мінлива хмарність, подекуди до 37 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Синоптики дали прогноз погоди на понеділок, 21 серпня. Перший день тижня на переважній території країни обіцяє бути доволі спекотним, пише УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні очікується мінлива хмарність.
Деталі
Вночі, за прогнозами синоптиків, в Україні без опадів, вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°, вдень 27-32°; у південній частині вночі 20-25°, вдень 33-37°.