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Профсоюз Киевоблгаза попросил защитить сотрудников от "произвола" одиозного директора Игоря Мозоля

Профсоюз Киевоблгаза попросил защитить сотрудников от "произвола" одиозного директора Игоря Мозоля

Киев • УНН

 • 352468 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Глава Профсоюза АО «Киевоблгаз» Андрей Волошин утверждает, что сотрудники предприятия находятся под постоянным давлением со стороны директора по безопасности Игоря Мозоля и его подчиненных, передает УНН.

Профсоюз просит группу РГК, в которую входит предприятие, общественность и правоохранительные органы вмешаться в сложившуюся ситуацию, ведь она представляет угрозу энергетической безопасности страны, и остановить произвол Игоря Мозоля, говорится в обращении Главы Профсоюза Андрея Волошина.

«В течение последнего года, с начала войны, трудовой коллектив АО «Киевоблгаз» подвергается регулярному давлению со стороны Директора по безопасности Игоря Мозоля, а по совместительству и члена правления Киевоблгаза и его подчиненных. А именно: противоправные увольнения, унижения и угрозы, незаконные допросы и слежка. Покрывает такой произвол член Наблюдательного совета АО «Киевоблгаз» Андрей Савченко», - отметил он.

Профсоюз заявляет, что такие действия со стороны директора по безопасности АО «Киевоблгаз» Игоря Мозоля являются противоправными, и предполагает, что они могут быть направлены на получение полного влияния на предприятии и использование этого в личных «коррупционных» целях.

«Своими действиями Игорь Мозоль дискредитирует всю группу РГК, обесценивая настоящий вклад работников-героев», - говорится в обращении.

Профсоюз Киевоблгаза также заявил о давлении на него со стороны «безопасности» предприятия, из-за твердой позиции в отстаивании прав работников.

«По состоянию на сегодня по приказу Игоря Мозоля осуществляется давление на Председателя Профсоюза, был уволен заместитель и еще ряд работников», - подчеркнул в обращении.

В Профсоюзе добавили, что фактически, работа организации парализована и она не может в полной мере выполнять свои функции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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