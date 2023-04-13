Профспілка Київоблгазу попросила захистити співробітників від "свавілля" одіозного директора Ігоря Мозоля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Голова Профспілки АТ «Київоблгаз» Андрій Волошин стверджує, що співробітники підприємства знаходяться під постійним тиском з боку директора з безпеки Ігоря Мозоля та його підлеглих, передає УНН.
Профспілка просить групу РГК, до якої входить підприємство, громадськість та правоохоронні органи втрутитися в ситуацію, що склалася, адже вона становить загрозу енергетичній безпеці країни, та зупинити свавілля Ігоря Мозоля, йдеться у зверненні Голови Профспілки Андрія Волошина.
«Впродовж останнього року, з початку війни, трудовий колектив АТ «Київоблгаз» зазнає регулярного тиску з боку Директора з безпеки Ігоря Мозоля, а за сумісництвом і члена правління Київоблгазу та його підлеглих. А саме: протиправні звільнення, приниження та погрози, незаконні допити та стеження. Покриває таке свавілля член Наглядової ради АТ «Київоблгаз» Андрій Савченко», - зазначив він.
Профспілка заявляє, що такі дії з боку директора з безпеки АТ «Київоблгаз» Ігоря Мозоля є протиправними, і припускає, що вони можуть бути направлені на отримання повного впливу на підприємстві та використання цього в особистих «корупційних» цілях.
«Своїми діями Ігор Мозоль дискредитує всю групу РГК, знецінюючи справжній внесок працівників-героїв», - йдеться у зверненні.
Профспілка Київоблгазу також заявила про тиск на неї з боку «безпеки» підприємства, через тверду позицію у відстоюванні прав працівників.
«Станом на сьогодні за наказом Ігоря Мозоля здійснюється тиск на Голову Профспілки, було звільнено заступника та ще низку працівників», - підкреслив у зверненні.
У Профспілці додали, що фактично, роботу організації паралізовано та вона не може повною мірою виконувати свої функції.