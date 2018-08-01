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Профсоюзы "Черноморска" не допустят сдачи порта китайской Hutchison Ports в "мертвый" сезон

Профсоюзы "Черноморска" не допустят сдачи порта китайской Hutchison Ports в "мертвый" сезон

Киев  •  УНН

 • 5724 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Намерения Мининфраструктуры спешно провести конкурс на аренду мощностей порта "Черноморск" в августовский период отпусков не увенчается успехом, поскольку профсоюзы порта планируют заблокировать этот процесс. Об этом сообщил профсоюзный лидер Сергей Брызгалов, передает УНН.

По его словам, по состоянию на сегодня заявку подала одна лишь Hutchison Ports, а конкурс с одной компанией - это не конкурс.

"Мы недопустим этого конкурса. Его не будет. Никто не будет проводить этот конкурс", - заявил Брызгалов.

Эксперт Центра противодействия коррупции Сергей Гула считает, что законодательных требований не проводить конкурс в "мертвый" сезон нет. Однако, спешные попытки организовать все в период, когда большинство людей в отпусках в действительности может нарушать права работников, что само по себе является причиной для того, чтобы МИУ пересмотрело свои планы.

"Очевидно, это делается для того, чтобы максимально быстро передать порт в аренду. Если там есть много людей, а также профсоюзы, которые против этого договора, то им надо обращаться не только в органы госвласти, в частности, в ФГИУ, но также и в суд, чтобы заблокировать конкурс. Или готовить заключения, чтобы затем признать его недействительным. Конкурс, очевидно, должен быть перенесен с августа на сентябрь-октябрь, когда, действительно, большинство людей вернутся на работу и смогут максимально выразить свои права и интересы в будущей сделке", - заявил Гула.

Эксперт солидарен с профсоюзом порта в том, что конкурс с участием одной лишь Hutchison Ports выглядит подозрительно. По словам Гулы, то, что больше никто не хочет принимать участие говорит о том, что конкурс может быть коррупционным.

"Это всегда не нормально. Как правило, там, где участвует одна компания, скорее всего, это коррупционная схема, в которой кто-то получает серьезные деньги, а предприятие - огромные убытки. Если нет конкуренции, это порождает злоупотребления и коррупцию. Органы госвласти и местного самоуправления, прокуратура должны заинтересоваться таким ходом событий и разобраться - почему нет других альтернативных украинских или западноевропейских компаний, которые хотели бы заключить соответствующее соглашение аренды", - подчеркнул Гула.

Кроме того, по данным профсоюзов, "Черноморск" могут сделать банкротом, обесценивая его до нуля, если попытаются отдать его Hutchison Ports именно сейчас, поскольку, имущество порта до сих пор является предметом спора в суде с частной структурой, которая ранее использовала его мощности.

"Сегодня активы порта находятся в совместной деятельности. Договор о совместной деятельности в судебном порядке уже расторгнут, но за имущество порт должен заплатить 250 млн грн частной структуре в качестве компенсации. Если порт передать Hutchison Ports сейчас, суд примет решение в пользу частной компании и тогда "Черноморск" станет банкротом", - отметил Брызгалов.

Профсоюзный лидер также добавил, что сегодня уже никто в порту не верит в заверения Мининфраструктуры, в частности о сохранении рабочих мест. Поэтому профсоюзы намерены добиваться создания наблюдательного совета на предприятии и вхождения в его состав с правом блокирующего голоса, что позволит трудовому коллективу контролировать все действия чиновников и китайского оператора.

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