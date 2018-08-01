Профсоюзы "Черноморска" не допустят сдачи порта китайской Hutchison Ports в "мертвый" сезон

За його словами, станом на сьогодні заявку подала одна лише Hutchison Ports, а конкурс з однією компанією - це не конкурс.

"Ми неприпустимий цього конкурсу. Його не буде. Ніхто не буде проводити цей конкурс", - заявив Бризгалов.

Експерт Центру протидії корупції Сергій Гула вважає, що законодавчих вимог не проводити конкурс у "мертвий" сезон немає. Однак, нагальні спроби організувати все в період, коли більшість людей у ​​відпустках насправді може порушувати права працівників, що само по собі є причиною для того, щоб МІУ переглянуло свої плани.

"Очевидно, це робиться для того, щоб максимально швидко передати порт в оренду. Якщо там є багато людей, а також профспілки, які проти цього договору, то їм треба звертатися не тільки в органи держвлади, зокрема, в ФДМУ, але також і в суд, щоб заблокувати конкурс. Або готувати висновки, щоб потім визнати його недійсним. конкурс, очевидно, повинен бути перенесений з серпня на вересень-жовтень, коли, дійсно, більшість людей повернуться на роботу і зможуть максимально виразити свої права і інтереси в майбутній угоді ", - заявив Гула.

Експерт солідарний з профспілкою порту в тому, що конкурс за участю однієї лише Hutchison Ports виглядає підозріло. За словами Гули, то, що більше ніхто не хоче брати участь говорить про те, що конкурс може бути корупційним.

"Це завжди ненормально. Як правило, там, де бере участь одна компанія, швидше за все, це корупційна схема, в якій хтось отримує серйозні гроші, а підприємство - величезні збитки. Якщо немає конкуренції, це породжує зловживання і корупцію. Органи держвлади і місцевого самоврядування, прокуратура повинні зацікавитися таким ходом подій і розібратися - чому немає інших альтернативних українських або західноєвропейських компаній, які хотіли б укласти відповідну угоду оренди ", - підкреслив Гула.

Крім того, за даними профспілок, "Чорноморськ" можуть зробити банкрутом, знецінюючи його до нуля, якщо спробують віддати його Hutchison Ports саме зараз, оскільки, майно порту досі є предметом спору в суді з приватною структурою, яка раніше використовувала його потужності.

"Сьогодні активи порту знаходяться у спільній діяльності. Договір про спільну діяльність в судовому порядку вже розірвано, але за майно порт повинен заплатити 250 млн грн приватній структурі в якості компенсації. Якщо порт передати Hutchison Ports зараз, суд прийме рішення на користь приватної компанії і тоді "Чорноморськ" стане банкрутом ", - зазначив Бризгалов.

Профспілковий лідер також додав, що сьогодні вже ніхто в порту не вірить в запевнення Мінінфраструктури, зокрема про збереження робочих місць. Тому профспілки мають намір домагатися створення наглядової ради на підприємстві та входження до його складу з правом блокуючого голосу, що дозволить трудовому колективу контролювати всі дії чиновників і китайського оператора.