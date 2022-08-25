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Профильный комитет ВР просит Минфин сделать невозможной необоснованную остановку регистрации налоговых накладных

Киев • УНН

 • 152373 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Налоговый комитет ВР обратился в Минфин с просьбой устранить пробелы в законодательстве, позволяющие налоговикам необоснованно останавливать регистрацию налоговых накладных. Об этом сообщил председатель комитета, народный депутат Даниил Гетманцев, информирует УНН.

Профильный комитет ВР просит Минфин сделать невозможной необоснованную остановку регистрации налоговых накладных

Цитата

«Обратился в Министерство финансов Украины и Государственную налоговую службу Украины относительно устранения некоторых пробелов в системе блокирования налоговых накладных, которые иногда используются налоговиками с нарушением прав плательщиков», - сообщил нардеп у себя в Telegram-канале.

Детали

Обращение основано на изучении жалоб налогоплательщиков о безосновательности остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Председатель комитета предлагает урегулировать наиболее распространенные пробелы в регулировании правоотношений между контролирующими органами и налогоплательщиками, а именно по учету/неучету таблиц данных налогоплательщика и отнесению к категории рисковости.

В частности, отмечается, что при принятии контролирующим органом решения о неучете таблицы данных не указываются основания для принятия решения, например, наличие конкретной налоговой информации, свидетельствующей о проведении рисковых операций. При определении рисковости операции налоговики не указывают период, за который учтена информация, а также не указывается удельный вес риска от общей суммы налогового кредитования и т.д.

«Учитывая указанное (…) просим наработать при участии общественности изменения в постановление Кабинета министров (…) «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных», устранить пробелы в регулировании вопросов остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки, что приводит к неоднозначному их применению контролирующим органом, и провести широкое обсуждение таких изменений», - говорится в обращении председателя комитета.

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