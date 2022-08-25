Профильный комитет ВР просит Минфин сделать невозможной необоснованную остановку регистрации налоговых накладных

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«Обратился в Министерство финансов Украины и Государственную налоговую службу Украины относительно устранения некоторых пробелов в системе блокирования налоговых накладных, которые иногда используются налоговиками с нарушением прав плательщиков», - сообщил нардеп у себя в Telegram-канале.

Детали

Обращение основано на изучении жалоб налогоплательщиков о безосновательности остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Председатель комитета предлагает урегулировать наиболее распространенные пробелы в регулировании правоотношений между контролирующими органами и налогоплательщиками, а именно по учету/неучету таблиц данных налогоплательщика и отнесению к категории рисковости.

В частности, отмечается, что при принятии контролирующим органом решения о неучете таблицы данных не указываются основания для принятия решения, например, наличие конкретной налоговой информации, свидетельствующей о проведении рисковых операций. При определении рисковости операции налоговики не указывают период, за который учтена информация, а также не указывается удельный вес риска от общей суммы налогового кредитования и т.д.

«Учитывая указанное (…) просим наработать при участии общественности изменения в постановление Кабинета министров (…) «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных», устранить пробелы в регулировании вопросов остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки, что приводит к неоднозначному их применению контролирующим органом, и провести широкое обсуждение таких изменений», - говорится в обращении председателя комитета.



