Профільний комітет ВР просить Мінфін унеможливити необґрунтовану зупинку реєстрації податкових накладних

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«Звернувся до Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України щодо усунення деяких прогалин в системі блокування податкових накладних, які подекуди використовуються податківцями з порушенням прав платників», - повідомив нардеп у себе в Telegram-каналі.

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Звернення засноване на вивченні скарг платників податків щодо безпідставності зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Голова комітету пропонує врегулювати найбільш розповсюджені прогалини у регулюванні правовідносин між контролюючими органами та платниками податків, а саме щодо врахування/неврахування таблиць даних платника податків та віднесення до категорії ризиковості.

Зокрема зазначається, що при ухваленні контролюючим органом рішення про неврахування таблиці даних не вказуються підстави для ухвалення рішення, наприклад, наявність конкретної податкової інформації, що свідчить про проведення ризикових операцій. При визначенні ризиковості операції податківці не вказують період, за який враховано інформацію, а також не зазначається питома вага ризиковості від загальної суми податкового кредитую тощо.

«Враховуючи зазначене (…) просимо напрацювати за участі громадськості зміни до постанови Кабінету міністрів (…) «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», усунути прогалини у регулюванні питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, що призводить до неоднозначного їх застосування контролюючим органом та провести широке обговорення таких змін», - йдеться у зверненні голови комітету.



