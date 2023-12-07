Профильный комитет рекомендовал Раде создать реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф

Комитет социальной политики рекомендует включить в повестку дня и принять за основу законопроект (№10256), которым предлагается создать Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины, пишет УНН.

Детали

Законопроект предусматривает создание Государственного реестра, в который будут вноситься данные граждан, которым нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии рф против Украины. Реестр будет содержать данные об информационных обменах между государственными информационными системами в части обменов информацией о фиксации вреда жизни и здоровью граждан, в результате вооруженной агрессии.

Кроме того, в реестр будут вноситься данные об учете расходов, связанных с предоставлением помощи и поддержки гражданам, пострадавшим в результате войны.

Граждане Украины будут иметь возможность обращаться за персональными компенсациями к стране-агрессору в рамках международного механизма, который формируется Правительством - добавили в Раде.

Напомним

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности пересмотрел свое решение по проекту закона о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверное декларирование товаров (№ 5420).