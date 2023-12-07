Профильный комитет рекомендовал Раде создать реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады предлагает создать Государственный реестр украинцев, пострадавших от российской агрессии, чтобы фиксировать убытки и облегчить получение компенсаций.
Комитет социальной политики рекомендует включить в повестку дня и принять за основу законопроект (№10256), которым предлагается создать Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины, пишет УНН.
Детали
Законопроект предусматривает создание Государственного реестра, в который будут вноситься данные граждан, которым нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии рф против Украины. Реестр будет содержать данные об информационных обменах между государственными информационными системами в части обменов информацией о фиксации вреда жизни и здоровью граждан, в результате вооруженной агрессии.
Кроме того, в реестр будут вноситься данные об учете расходов, связанных с предоставлением помощи и поддержки гражданам, пострадавшим в результате войны.
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Напомним
Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности пересмотрел свое решение по проекту закона о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверное декларирование товаров (№ 5420).
Профильный комитет рекомендовал Раде создать реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф
Комитет Верховной Рады предлагает создать Государственный реестр украинцев, пострадавших от российской агрессии, чтобы фиксировать убытки и облегчить получение компенсаций.
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