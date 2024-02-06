Профильный комитет поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве

Комитет ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским, о множественном гражданстве. Об этом сообщает Верховная Рада, пишет УНН.

Комитет на своем заседании 6 февраля поддержал проект закона "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины" (№ 10425), поданный президентом Украины - говорится в сообщении.

Напомним

22 января президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о множественном гражданстве. Законопроект о множественном гражданстве призван урегулировать вопрос предоставления украинского паспорта иностранцам и членам их семей, которые принимают непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности Украины.

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства