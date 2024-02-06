Профільний комітет підтримав законопроект Зеленського про множинне громадянство
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, внесений президентом Зеленським, який, утому числі, дозволяє регулювати видачу українських паспортів іноземцям, які захищають незалежність України.
Комітет ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав законопроект, внесений президентом Володимиром Зеленським, про множинне громадянство. Про це повідомляє Верховна Рада, пише УНН.
Комітет на своєму засіданні 6 лютого підтримав проект закону "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України" (№ 10425), поданий президентом України
Нагадаємо
22 січня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон про множинне громадянство. Законопроект про множинне громадянство покликаний врегулювати питання надання українського паспорта іноземцям та членам їх сімей, які беруть безпосередню участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України.
Експерт пояснив, яке значення матиме і на які виклики відповідає запровадження множинного громадянства22.01.24, 15:19 • 168390 переглядiв