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Профессиональные военные, высокотехнологичное оружие и снаряды: Резников назвал ресурсы, в которых сегодня ограничена рф

Профессиональные военные, высокотехнологичное оружие и снаряды: Резников назвал ресурсы, в которых сегодня ограничена рф

Киев • УНН

 • 674435 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью NV рассказал, что на сегодня россия имеет три ресурса, в которых она испытывает дефицит - профессиональные военные, высокотехнологичное оружие и снаряды, передает УНН.

Детали

По словам министра, одним из ресурсов является "человеческий фактор", поскольку война "требует профессионалов, чтобы быть успешными". Резников сообщил, что российские оккупанты "очень сильно потеряли" свою военную элиту в период с февраля по апрель 2022 года.

"Например, в Гостомеле они потеряли свое элитное подразделение, подготовка которого занимает 10−15 лет, и таких "происшествий" с ними случилось много. Мы много российских летчиков сделали неспособными к полетам и это тоже ресурс, который трудно восстановить за год-два", - отметил он.

Также, добавил Резников, вторым "дефицитным" ресурсом рф является высокотехнологичное оружие. Санкции, введенные Западом против россии за вторжение в Украину, не позволяют стране-агрессору производить чипы "в достаточном количестве", хотя и "окончательно не перекрывают" их поставки.

"Это уже видно и по плотности обстрелов. Они даже забрались в неснижаемый запас ракет и исчерпали некоторые виды до 10−12% а стратегический запас должен быть около 30%. За это тоже кому-то там скоро прилетит. Единственное, чего у них достаточно - С-300, их от 6000 и более, это ракеты ПВО, но они используют их по баллистической траектории и могут терроризировать Харьков и другие приграничные населенные пункты", - пояснил Резников.

Третий ресурс, который заканчивается у оккупантов, - это снаряды, враг испытывает "снарядный голод", отметил министр. По его словам, если раньше россия использовала до 60 тысяч снарядов, сейчас она применяет около 20 тысяч.

"Мы наблюдаем за количеством их выстрелов из разных видов тяжелой артиллерии, всех миллиметров, калибров. Раньше они высыпали нам на голову до 60 тысячи снарядов, сейчас, бесспорно линия фронта сузилась, но и они стали меньше бить, всего 20-30 тысяч в день. Разведка докладывает, наши партнеры это подтверждают, что они бегают в течение года в Северную Корею, Китай и другие страны именно за артиллерийскими снарядами и бронетехникой. Они даже из Беларуси вывезли все тяжелое вооружение", - подытожил он.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что война, которую начала россия, не может длиться долго из-за ограниченности ресурсов у россиян и информационной составляющей.

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