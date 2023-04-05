Професійні військові, високотехнологічна зброя та снаряди: Резніков назвав ресурси, в яких сьогодні обмежена рф

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За словами міністра, одним з ресурсів є "людський фактор", оскільки війна "вимагає професіоналів, щоб бути успішними". Резніков повідомив, що російські окупанти "дуже сильно втратили" свою військову еліту в період з лютого по квітень 2022 року.

"Наприклад, в Гостомелі вони втратили свій елітний підрозділ, підготовка якого займає 10−15 років, і таких "пригод" з ними трапилося багато. Ми багато російських льотчиків зробили неспроможними до польотів і це теж ресурс, який важко відновити за рік-два", - зауважив він.

Також, додав Резніков, другим "дефіцитним" ресурсом рф є високотехнологічна зброя. Санкції, запроваджені Заходом проти росії за вторгнення в Україну, не дозволяють країні-агресору виробляти чіпи "в достатній кількості", хоча і "остаточно не перекривають" їх постачання.

"Це вже видно і по щільності обстрілів. Вони навіть забралися в незнижувальний запас ракет і вичерпали деякі види до 10−12% а стратегічний запас має бути близько 30%. За це теж комусь там скоро прилетить. Єдине, чого в них вдосталь - С-300, їх від 6000 та більше, це ракети ППО, але вони використовують їх по балістичній траєкторії і мають змогу тероризувати Харків та інші прикордонні населені пункти", - пояснив Резніков.

Третій ресурс, який закінчується в окупантів, - це снаряди, ворог відчуває "снарядний голод", зауважив міністр. За його словами, якщо раніше росія використовувала до 60 тисяч снарядів, зараз вона застосовує близько 20 тисячі.

"Ми спостерігаємо за кількістю їхніх пострілів з різних видів важкої артилерії, всіх міліметрів, калібрів. Раніше вони висипали нам на голову до 60 тис снарядів, зараз, безперечно лінія фронту звузилася, але й вони почали менше бити, лише 20-30 тисяч на день. Розвідка доповідає, наші партнери це підтверджують, що вони бігають протягом року в Північну Корею, Китай і інші країни саме за артилерійськими снарядами і бронетехнікою. Вони навіть з Білорусі вивезли все важке озброєння", - підсумував він.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що війна, яку розпочала росія, не може тривати довго через обмеженість ресурсів у росіян та інформаційну складову.