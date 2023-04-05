Професійні військові, високотехнологічна зброя та снаряди: Резніков назвав ресурси, в яких сьогодні обмежена рф

ukru
18:26 • 20213 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 77451 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 130885 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 155568 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 328075 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 214627 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 191402 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 318414 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458538 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348408 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 186479 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 191597 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 142387 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 104149 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 65684 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 328075 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 318414 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 538173 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 669827 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 690688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 65684 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 104149 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 191597 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 222897 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 215783 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Професійні військові, високотехнологічна зброя та снаряди: Резніков назвав ресурси, в яких сьогодні обмежена рф

Професійні військові, високотехнологічна зброя та снаряди: Резніков назвав ресурси, в яких сьогодні обмежена рф

Київ • УНН

 • 674435 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю NV розповів, що на сьогодні росія має три ресурси, в яких вона відчуває дефіцит - професійні військові, високотехнологічна зброя та снаряди, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, одним з ресурсів є "людський фактор", оскільки війна "вимагає професіоналів, щоб бути успішними". Резніков повідомив, що російські окупанти "дуже сильно втратили" свою військову еліту в період з лютого по квітень 2022 року.

"Наприклад, в Гостомелі вони втратили свій елітний підрозділ, підготовка якого займає 10−15 років, і таких "пригод" з ними трапилося багато. Ми багато російських льотчиків зробили неспроможними до польотів і це теж ресурс, який важко відновити за рік-два", - зауважив він.

Також, додав Резніков, другим "дефіцитним" ресурсом рф є високотехнологічна зброя. Санкції, запроваджені Заходом проти росії за вторгнення в Україну, не дозволяють країні-агресору виробляти чіпи "в достатній кількості", хоча і "остаточно не перекривають" їх постачання.

"Це вже видно і по щільності обстрілів. Вони навіть забралися в незнижувальний запас ракет і вичерпали деякі види до 10−12% а стратегічний запас має бути близько 30%. За це теж комусь там скоро прилетить. Єдине, чого в них вдосталь - С-300, їх від 6000 та більше, це ракети ППО, але вони використовують їх по балістичній траєкторії і мають змогу тероризувати Харків та інші прикордонні населені пункти", - пояснив Резніков.

Третій ресурс, який закінчується в окупантів, - це снаряди, ворог відчуває "снарядний голод", зауважив міністр. За його словами, якщо раніше росія використовувала до 60 тисяч снарядів, зараз вона застосовує близько 20 тисячі.

"Ми спостерігаємо за кількістю їхніх пострілів з різних видів важкої артилерії, всіх міліметрів, калібрів. Раніше вони висипали нам на голову до 60 тис снарядів, зараз, безперечно лінія фронту звузилася, але й вони почали менше бити, лише 20-30 тисяч на день. Розвідка доповідає, наші партнери це підтверджують, що вони бігають протягом року в Північну Корею, Китай і інші країни саме за артилерійськими снарядами і бронетехнікою. Вони навіть з Білорусі вивезли все важке озброєння", - підсумував він.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що війна, яку розпочала росія, не може тривати довго через обмеженість ресурсів у росіян та інформаційну складову.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85