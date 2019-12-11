Проектом Трудового кодекса отменяют ограничения сверхурочной работы

В проекте заложено следующее:

"Статья 48. Рабочее время и его продолжительность

(...) 2. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в течение каждого семидневного периода. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется работодателем с учетом специфики его деятельности и консультаций с представителями работников. Сверхурочными считаются работы сверх установленной в трудовом договоре продолжительности работы в течение дня (смены). (...) 3. В случае применения суммированного режима рабочего времени, продолжительность рабочего времени за определенный учетный период, не может превышать четырех месяцев подряд, рассчитывается пропорционально продолжительности, определенной в части второй настоящей статьи. В этом случае, сверхурочным есть время, суммарно отработанное за учетный период сверх установленного в трудовом договоре рабочего времени.

4. Применение сверхурочных работ допускается только в исключительных случаях, определяемых трудовым договором и/ или коллективным договором.

К сверхурочным работам запрещается привлекать:

1) беременных женщин;

2) лиц, моложе восемнадцати лет;

3) работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

5. Привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочным работам возможно только с их согласия и при условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям".

Также в статье 71 проекта устанавливаются гарантии оплаты работы в ночное время, выходные и нерабочие дни, за сверхурочные работы.

"1. За работу в ночное время производится доплата в размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором, но не менее 20 процентов ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

2. Оплата труда за работу в выходные или нерабочие дни осуществляется в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть как минимум на 20 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда.

3. При применении сверхурочных работ оплата труда осуществляется в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть как минимум на 20 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда", - говорится в проекте.

То есть, доплата за работу сверх нормы, в праздники и выходные составляет 20%, а не 100% как сегодня. Основания для привлечения к сверхурочным работам законопроектом не определяются - их будут устанавливать в договорном порядке. Также предусмотрена верхняя граница сверхурочных часов - пока она составляет 120 часов в год. Интересно, что проектом допускается привлечение к ночной работе и работе сверх нормы женщин с детьми без их согласия. А также работающие мамы потеряют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, который на сегодня составляет 10 дней.

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Напомним, о работе над новым проектом Трудового кодекса речь идет уже несколько месяцев. В ноябре Тимофей Милованов сообщил, что проект кодекса будет готов через несколько месяцев. Он также сообщил, что будет урегулирован вопрос дистанционной работы, а также увеличено сроки отпуска за свой счет.

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Еще до своей официальной презентации проект кодекса вызвал множество дискуссий, ведь неоднократно различные эксперты заявляли, что в документе сужаются права работников и даже уменьшается защита таких категорий, как женщины в декретном отпуске или матери-одиночки. Также речь идет о сокращении ежегодного гарантированного отпуска и тому подобное.

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