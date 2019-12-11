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Проект Трудового кодексу: українці ризикують втратити стаж

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Проектом Трудового кодексу, який раніше був анонсований міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим, пропонується виключно електронний варіант обліку трудового стажу працівників. Про це свідчить правовий аналіз неофіційно оприлюдненого напередодні проекту кодексу законів про працю, повідомляє УНН.

Законопроектом пропонується наступне:

"Стаття 9. Облік трудової діяльності працівників

1. Облік трудової діяльності працівників здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхуванням у порядку визначеному законодавством.

2. Особа має право на отримання інформації щодо своєї трудової діяльності, а також на звернення до органів влади з метою коригування зазначеної інформації, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України", - йдеться у проекті кодексу.

Аналітики вважають, що у випадку повної відмови від трудових книжок та переходу на електронну форму існує ризик втрати даних, а як наслідок – трудового стажу працівника.

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Нагадаємо, про роботу над новим проектом Трудового кодексу мова йде вже кілька місяців. У листопаді Тимофій Милованов повідомив, що проект кодексу буде готовий за кілька місяців. Він також повідомив, що буде врегульовано питання дистанційної праці, а також збільшено строки відпустки за власний рахунок.

Ще до своєї офіційної презентації проект кодексу викликав безліч дискусій, адже неодноразово різні експерти заявляли, що в документі звужуються права працівників та навіть зменшується захист таких категорій, як жінки у декретній відпустці чи матері-одиначки. Також мова йде про скорочення щорічної гарантованої відпустки тощо.

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