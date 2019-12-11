Проект Трудового кодекса: украинцы рискуют потерять стаж

Законопроектом предлагается следующее:

"Статья 9. Учет трудовой деятельности работников

1. Учет трудовой деятельности работников осуществляется в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, определенном законодательством.

2. Лицо имеет право на получение информации о своей трудовой деятельности, а также на обращение в органы власти с целью корректировки указанной информации, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины", - говорится в проекте кодекса.

Аналитики считают, что в случае полного отказа от трудовых книжек и перехода на электронную форму существует риск потери данных, а как следствие - трудового стажа работника.

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Напомним, о работе над новым проектом Трудового кодекса речь идет уже несколько месяцев. В ноябре Тимофей Милованов сообщил, что проект кодекса будет готов через несколько месяцев. Он также сообщил, что будет урегулирован вопрос дистанционной работы, а также увеличены сроки отпуска за свой счет.

Еще до своей официальной презентации проект кодекса вызвал множество дискуссий, ведь неоднократно различные эксперты заявляли, что в документе сужаются права работников и даже уменьшается защита таких категорий, как женщины в декретном отпуске или матери-одиночки. Также речь идет о сокращении ежегодно гарантированном отпуске и тому подобное.

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