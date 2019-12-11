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Проектом Трудового кодексу скасовують обмеження понаднормової праці

Проектом Трудового кодексу скасовують обмеження понаднормової праці

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Відповідно до проекту нового Трудового кодексу, понаднормові роботи необмежені, як і підстави, за якими можна залучити до них. Доплата за таку роботу, а також на свята та вихідні ― 20%, а не 100%, як нині. Про це свідчить правовий аналіз неофіційно оприлюдненого напередодні проекту кодексу законів про працю, повідомляє УНН.

У проекті закладено наступне:

“Стаття 48. Робочий час та його тривалість

(...) 2. Нормальна тривалість робочого часу складає 40 годин протягом кожного семиденного періоду. Тривалість щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем з урахуванням специфіки його діяльності та консультацій з представниками працівників. Надурочними вважаються роботи понад встановлені у трудовому договорі тривалість роботи протягом дня (зміни). (...) 3. У разі застосування підсумованого режиму робочого часу, тривалість робочого часу за певний обліковий період, що не може перевищувати чотирьох місяців підряд, розраховується пропорційно до тривалості, визначеної у частині другій цієї статті. У цьому випадку, надурочним є час, сумарно відпрацьований за обліковий період понад встановлений у трудовому договорі робочий час.

4. Застосування надурочних робіт допускається лише у виняткових випадках, що визначаються трудовим договором та/або колективним договором.

До надурочних робіт забороняється залучати:
1) вагітних жінок;
2) осіб, молодших вісімнадцяти років;
3) працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

5. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям”.

Також у статті 71 проекту встановлюються гарантії оплати роботи у нічний час, вихідні, святкові і неробочі дні, за надурочні роботи.

“1. За роботу в нічний час здійснюється доплата у розмірі, визначеному трудовим договором та/або відповідним колективним договором, але не менше ніж 20 відсотків ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

2. Оплата праці за роботу у вихідні, святкові чи неробочі дні здійснюється у підвищеному розмірі, визначеному трудовим договором та/або відповідним колективним договором. З урахуванням такого підвищення оплата праці має бути принаймні на 20 відсотків вищою від оплати праці працівника в межах встановленої у трудовому договорі норми праці.

3. При застосуванні надурочних робіт оплата праці здійснюється у підвищеному розмірі, визначеному трудовим договором та/або відповідним колективним договором. З урахуванням такого підвищення оплата праці має бути принаймні на 20 відсотків вищою від оплати праці працівника в межах встановленої у трудовому договорі норми праці”, — йдеться у проекті.

Тобто, доплата за роботу понад норму, у свята та вихідні становить 20%, а не 100% як сьогодні. Підстави для залучення до надурочних робіт законопроектом не визначаються — їх будуть встановлювати у договірному порядку. Також не передбачена верхня межа понаднормових годи — наразі вона становить 120 годин на рік. Цікаво, що проектом допускається залучення до нічної роботи та роботи понад норму жінок з дітьми без їхньої згоди. А також працюючі мами втратять право на додаткову оплачувану відпустку, яка на сьогодні становить 10 днів.

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Нагадаємо, про роботу над новим проектом Трудового кодексу мова йде вже кілька місяців. У листопаді Тимофій Милованов повідомив, що проект кодексу буде готовий за кілька місяців. Він також повідомив, що буде врегульовано питання дистанційної праці, а також збільшено строки відпустки за власний рахунок

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Ще до своєї офіційної презентації проект кодексу викликав безліч дискусій, адже неодноразово різні експерти заявляли, що в документі звужуються права працівників та навіть зменшується захист таких категорій, як жінки у декретній відпустці чи матері-одиначки. Також мова йде про скорочення щорічної гарантованої відпустки тощо.

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