Проекты ЕС в оборонной сфере: Германия возглавит 4 из 17

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Германия будет руководить четырьмя из 17 проектов новой программы ЕС в сфере обороны - PESCO (Permanent Structured Cooperation, или "постоянное структурное сотрудничество"). В частности, ФРГ возглавит медико-санитарную службу, центр логистики, центр учебно-тренировочных миссий и службу, которая займется созданием сил быстрого реагирования, передает УНН со ссылкой на DW.