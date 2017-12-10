Проекты ЕС в оборонной сфере: Германия возглавит 4 из 17
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Германия будет руководить четырьмя из 17 проектов новой программы ЕС в сфере обороны - PESCO (Permanent Structured Cooperation, или "постоянное структурное сотрудничество"). В частности, ФРГ возглавит медико-санитарную службу, центр логистики, центр учебно-тренировочных миссий и службу, которая займется созданием сил быстрого реагирования, передает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечает издание, на первой встрече PESCO будут участвовать министры иностранных дел 25 из 28 стран ЕС.
Среди других проектов названы программа создания роботов-водолазов и бронированных автомобилей, проекты по улучшению патрулирования морского пространства на юго-востоке Европы, усовершенствованию помощи в чрезвычайных ситуациях и обмену информацией между спецслужбами в области интернета. Число участников отдельных проектов колеблется от двух до 23.
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По информации СМИ, цель программы PESCO - оптимизировать использование имеющихся ресурсов и повысить эффективность политики ЕС в сфере обороны, говорится в проекте итогового документа встречи. Как отмечается в тексте далее, уже в начале 2018 года предполагается утвердить графики осуществления проектов.
В середине ноября 23 страны Евросоюза заложили фундамент европейского оборонительного союза, подписав официальное уведомление о расширении сотрудничества в военной и оборонной сфере.
Позже к PESCO присоединились еще две страны - Ирландия и Португалия. По-прежнему не участвуют в ней лишь Великобритания, Мальта и Дания.
Уведомление о PESCO содержит принципы, лежащие в основе сотрудничества, а также список из 20 обязательств его участников. Среди них - регулярное увеличение оборонного бюджета "для достижения оговоренных целей", а также участие в совместных оборонительных проектах.
Ранее против развития тесного сотрудничества в оборонной сфере в ЕС выступала Великобритания, отдающая приоритет партнерству в рамках НАТО. Это препятствие отпало после решения Лондона выйти из состава Евросоюза.