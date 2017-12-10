Проекти ЄС в оборонній сфері: Німеччина очолить 4 з 17
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Німеччина керуватиме чотирма з 17 проектів нової програми ЄС у сфері оборони - PESCO (Permanent Structured Cooperation, або "постійне структурне співробітництво"). Зокрема, ФРН очолить медико-санітарну службу, центр логістики, центр навчально-тренувальних місій і службу, яка займеться створенням сил швидкого реагування, передає УНН з посиланням на DW.
Як зазначає видання, на першій зустрічі PESCO братимуть участь міністри закордонних справ 25 з 28 країн ЄС.
Серед інших проектів названі програма створення роботів-водолазів і броньованих автомобілів, проекти по поліпшенню патрулювання морського простору на південному сході Європи, удосконаленню допомоги в надзвичайних ситуаціях і обміну інформацією між спецслужбами в області інтернету. Кількість учасників окремих проектів коливається від двох до 23.
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За інформацією ЗМІ, мета програми PESCO - оптимізувати використання наявних ресурсів і підвищити ефективність політики ЄС в сфері оборони, говориться в проекті підсумкового документа зустрічі. Як зазначається в тексті далі, вже на початку 2018 року передбачається затвердити графіки здійснення проектів.
В середині листопада 23 країни Євросоюзу заклали фундамент європейського оборонного союзу, підписавши офіційне повідомлення про розширення співпраці у військовій та оборонній сфері.
Пізніше до PESCO приєдналися ще дві країни - Ірландія і Португалія. Як і раніше не беруть участі в ній лише Велика Британія, Мальта і Данія.
Повідомлення про PESCO містить принципи, що лежать в основі співробітництва, а також список з 20 зобов'язань його учасників. Серед них - регулярне збільшення оборонного бюджету "для досягнення обумовлених цілей", а також участь у спільних оборонних проектах.
Раніше проти розвитку тісного співробітництва в оборонній сфері в ЄС виступала Велика Британія, що віддає пріоритет партнерству в рамках НАТО. Ця перешкода відпало після рішення Лондона вийти зі складу Євросоюзу.