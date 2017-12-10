Проекти ЄС в оборонній сфері: Німеччина очолить 4 з 17

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Німеччина керуватиме чотирма з 17 проектів нової програми ЄС у сфері оборони - PESCO (Permanent Structured Cooperation, або "постійне структурне співробітництво"). Зокрема, ФРН очолить медико-санітарну службу, центр логістики, центр навчально-тренувальних місій і службу, яка займеться створенням сил швидкого реагування, передає УНН з посиланням на DW.