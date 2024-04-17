Проект "Партнеры обороны": в Офисе президента провели встречу с бизнесом по наращиванию помощи военным

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Анатолием Баргилевичем встретились с представителями проекта "Партнеры обороны" и обсудили с ними усиление поддержки украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает УНН.

Детали

Среди участников встречи - заместители главы Офиса главы государства, чиновники, народные депутаты, предприниматели.

В ОПУ объяснили, что "Партнеры обороны" - это проект, в котором государство привлекает представителей органов государственной власти и бизнеса для объединения усилий на помощь бойцам.

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Его идея в том, чтобы за каждым подразделением Сил обороны были закреплены отдельные представители государственной власти и бизнеса, которые будут помогать удовлетворять все насущные потребности.

Я хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к идее президента Владимира Зеленского и уже помогает. Конечно, на этом пути всегда флагманом является государство. Это его прямой функционал - обеспечивать оборону своей территории. Но где бюрократическая машина не успевает за гибкостью ловкого, талантливого бизнесмена и умелого менеджера от государства, именно вы стали его помощником - подчеркнул Андрей Ермак.

Отмечается, что этот проект позволяет профильным ведомствам сосредоточенно работать над реализацией наиболее комплексных и масштабных проектов. Зато участники инициативы "Партнеры обороны", которые находятся на постоянной связи с командирами бригад, помогают обеспечивать их срочные потребности (боеприпасы, дроны, компьютерная техника, средства связи, реабилитация военных).

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Роль этого проекта в укреплении обороноспособности Украины на фоне роста масштабов российской агрессии отметил также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В условиях, когда враг планирует расширить агрессию, увеличить количество войск, нам эта помощь нужна. Мы будем очень рады, если вы и в дальнейшем будете помогать нашим бригадам - и тем, которые формируются, и тем, которые уже выполняют задачи - заявил Главнокомандующий ВСУ.

Участники встречи обсудили способы масштабировать проект, чтобы привлечь как можно больше представителей государства и бизнеса к помощи Силам обороны. Ведь от количества и качества усилий, резюмировали они, зависит то, как быстро Украине удастся одержать победу.

Напомним

Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что на фронт передают 2 000 единиц средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия украинской разработки для защиты военных позиций и глушения российских беспилотников.