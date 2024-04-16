Усиление ПВО, предоставление снарядов и срыв планов врага: о чем Умеров говорил с главой Пентагона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  46308 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  48625 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  65441 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  89415 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  123033 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  135949 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136186 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123354 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103068 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203570 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  398880 просмотра

Усиление ПВО, предоставление снарядов и срыв планов врага: о чем Умеров говорил с главой Пентагона

Министр обороны Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином планы противника, пути их срыва, а также необходимость усиления противовоздушной обороны Украины большим количеством ракет.

Война •   •  1916 просмотра
Усиление ПВО, предоставление снарядов и срыв планов врага: о чем Умеров говорил с главой Пентагона

Киевщина уже передала более 100 генераторов - Кравченко посетил Харьковскую область

Киевская область передала более 100 генераторов, павербанков, зарядных станций и топлива в Харьковскую область в рамках акции "Подари свет Харькову", чтобы помочь решить сложную ситуацию с электроснабжением в регионе.

Война •   •  3483 просмотра
Киевщина уже передала более 100 генераторов - Кравченко посетил Харьковскую область

"Ваш финансовый счет добавлен": МВД предупредили о новой схеме кибермошенников

Министерство внутренних дел предупредило о новой схеме кибермошенничества, когда мошенники рассылают сообщения о том, что "Ваш финансовый счет пополнился", со встроенными ссылками на мошеннические ресурсы для похищения данных и средств граждан.

Криминал и ЧП •   •  3512 просмотра
"Ваш финансовый счет добавлен": МВД предупредили о новой схеме кибермошенников

Спецназовцы в Грузии начали разгонять митинг против закона "об иноагентах": есть пострадавшие

Спецназ в Тбилиси начал разгонять протестующих, выступающих против предложенного закона об иностранных агентах, применив слезоточивый газ и силу. Среди пострадавших - активисты и полицейский.

Новости Мира •   •  4737 просмотра
Спецназовцы в Грузии начали разгонять митинг против закона "об иноагентах": есть пострадавшие

Пытался подкупить чиновника биткоинами: дело нардепа Одарченко передали в суд

Дело народного депутата Андрея Одарченко о даче взятки главе Государственного агентства инфраструктуры Украины биткоинами НАБУ направило в суд.

политика •   •  7270 просмотра
Пытался подкупить чиновника биткоинами: дело нардепа Одарченко передали в суд

Шмыгаль и Прицкер провели встречу с американскими бизнесменами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями американского бизнеса во главе с Пенни Прицкер с целью привлечения американских компаний и инвестиций в Украину в таких секторах, как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ.

Экономика •   •  8399 просмотра
Шмыгаль и Прицкер провели встречу с американскими бизнесменами

Митинг против закона "об иноагентах": в Грузии спецназ применил слезоточивый газ против митингующих

Протестующие в столице Грузии Тбилиси пытаются окружить здание парламента, а спецназовцы применяют слезоточивый газ против граждан на фоне протестов против предложенного закона об "иностранных агентах", рассмотрение которого было отложено до завтра.

Новости Мира •   •  7508 просмотра
Митинг против закона "об иноагентах": в Грузии спецназ применил слезоточивый газ против митингующих

Несколько взрывов прогремели в Херсоне: что известно

Российская армия обстреляла город Херсон с временно оккупированного левого берега. Глава Херсонской МВА призвал жителей держаться подальше от окон и беречь себя и своих близких.

Война •   •  9569 просмотра
Несколько взрывов прогремели в Херсоне: что известно

Готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности из-за распространения онлайн-казино - Зеленский

Президент Зеленский объявил о мерах по устранению угроз для безопасности Украины и общества от неконтролируемого распространения онлайн-казино, отреагировав на петицию погибшего украинского солдата.

политика •   •  10481 просмотра
Готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности из-за распространения онлайн-казино - Зеленский

В москве горит военный завод "Авангард" – СМИ

Пожар произошел на московском военном заводе "Авангард", производящем ракеты для систем ПВО С-300 и С-400.

Война •   •  20318 просмотра
В москве горит военный завод "Авангард" – СМИ