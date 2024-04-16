Усиление ПВО, предоставление снарядов и срыв планов врага: о чем Умеров говорил с главой Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином планы врага и как их сорвать, а кроме того отметил необходимость усиливать украинское ПВО, передает УНН.

"Продолжаем быть на постоянной связи с Ллойдом Остином. Во время сегодняшнего телефонного разговора в центре внимания было обсуждение планов врага и того, как их сорвать. Подчеркнул необходимость продолжать усиливать наше ПВО и предоставления Украине больше снарядов", - сообщил Умеров.

Министр обороны Украины также поблагодарил Остина за постоянную поддержку Украины.

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