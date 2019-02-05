Продуктовые наборы для украинских моряков уже доставлены в СИЗО Москвы

"Продуктовые наборы для наших моряков уже в СИЗО "Лефортово". Самое сложное ещё впереди - теперь главное, чтобы сотрудники изолятора приняли все по строгой описи. Каждая из 24 сумок - именная", - сообщил он.



Напомним, украинскому моряку в СИЗО РФ диагноз гепатит поставили задним числом .



Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.

24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО - в Москве.