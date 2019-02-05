Продуктові набори для українських моряків вже доставлено в СІЗО Москви

"Продуктові набори для наших моряків вже в СІЗО "Лефортово". Найскладніше ще попереду - тепер головне, щоб співробітники ізолятора прийняли все по суворому опису. Кожна з 24 сумок - іменна", - повідомив він.



Нагадаємо, українському моряку в СІЗО РФ діагноз гепатит поставили заднім числом.



Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.

24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО - в Москві.