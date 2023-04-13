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Продолжают зарабатывать миллиарды: Украина призвала мировые музыкальные платформы заблокировать всех российских исполнителей

Продолжают зарабатывать миллиарды: Украина призвала мировые музыкальные платформы заблокировать всех российских исполнителей

Киев • УНН

 • 1085473 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украина призывает музыкальные стриминговые платформы – Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify заблокировать всех российских исполнителей. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российский шоу-бизнес продолжает зарабатывать миллиарды на основных музыкальных стриминговых платформах. Так называемые артисты государства-агрессора открыто одобряют войну и ежедневно финансируют российскую армию.

В частности, российские оккупанты платят налоги в бюджет рф и открыто донатят на оккупационную армию, которая ведет неспровоцированную войну против Украины. Все это конвертируется в ракеты, которые летят на украинские города и убивают мирных людей.

Глобальная национальная платформа "United 24" приводит приблизительные данные о средствах, поступающих в российский бюджет от российских исполнителей и их лейблов.

Так, годовые суммы, которые платят российские музыкальные лейблы, на которые работают российские исполнители, превышают 16 миллионов долларов. Эти деньги легко конвертируются в 3 “Калибры”, 5 “Искандеров”, 30 ракет Х-22 или 800 иранских дронов-камикадзе, которые продолжают целиться в некогда мирные украинские дома.

Цитата

“Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify должны заблокировать всех российских исполнителей. Это будет единственным правильным и справедливым шагом. Потому что в России даже музыка не может быть вне политики”, – отмечают в Минцифре.

Дополнение

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, в котором предлагают снять все награды и специальные звания с так называемых "артистов-рашистов".

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