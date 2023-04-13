Продовжують заробляти мільярди: Україна закликала світові музичні платформи заблокувати всіх російських виконавців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Україна закликає музичні стрімінгові платформи – Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify заблокувати усіх російських виконавців. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Наголошується, що російський шоу-бізнес продовжує заробляти мільярди на основних музичних стримінгових платформах. Так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію.
Зокрема, російські окупанти сплачують податки до бюджету рф та відкрито донатять на окупаційну армію, яка веде неспровоковану війну проти України. Усе це конвертується в ракети, які летять на українські міста та вбивають мирних людей.
Глобальна національна платформа "United 24" наводить приблизні дані щодо коштів, які надходять до російського бюджету від російських виконавців та їхніх лейблів.
Так, річні суми, які сплачують російські музичні лейбли, на які працюють російські виконавці, перевищують 16 мільйонів доларів. Ці гроші легко конвертуються у 3 “Калібри”, 5 “Іскандерів”, 30 ракет Х-22 або 800 іранських дронів-камікадзе, які продовжують цілити на колись мирні українські домівки.
Цитата
“Deezer, Apple, Youtube Music та Spotify мають заблокувати всіх російських виконавців. Це буде єдиним правильним і справедливим кроком. Тому що в росії навіть музика не може бути поза політикою”, – наголошують у Мінцифрі.
Доповнення
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, у якому пропонують зняти всі нагороди та спеціальні звання із так званих "артистів-рашистів".