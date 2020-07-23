Продление карантина: в Минздраве объяснили, как работает новая система

"В чем изменения: у нас остается адаптивный карантин, то есть карантин, когда в зависимости от ситуации в каждом регионе устанавливаются те или иные ограничения. Причем мы, посмотрев на то, как это происходит в нашей стране, мы видим, что иногда в пределах одного и того же региона, а у нас в стране регионы, наши области, достаточно большие, ситуация может быть разной. То есть, в одной части области лучше эпидемиологическая ситуация, чем в другой. Поэтому было установлено, что у нас адаптивный карантин не только вводится на территории всего региона, а в административно-территориальной единице - городе или районе. Кроме того, мы установили четыре так называемые "зоны", - сказал министр.

Новые уровни - "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный", по словам министра, зависят от четырех показателей - уровень наполненности коек, количество тестирований на 100 тыс. населения и два показателя, которые отражают динамику заболеваемости коронавирусной болезнью.

"В "зеленой" зоне устанавливаются общие правила, к которым все привыкли. Это обязательное ношение маски в местах скопления людей, в любом заведении, здании, или на транспорте, обязательное соблюдение социальной дистанции, наполненность кинотеатров и залов театров не больше, чем на 50%, а также передвижение общественным транспортом в количестве не более, чем количество мест для сидения. Затем в зависимости от сложности идет "желтая", "оранжевая" зона и "красная". Наиболее жесткий карантин в "красной" зоне", - сообщил Степанов.

Также он отметил, что регион может перейти в другую зону, когда 5 дней подряд будет наблюдаться увеличение по одному из показателей. Решение о переходе принимает комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 года карантин по всей территории Украины.



