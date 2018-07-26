В течение суток боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Лебединское, Гнутово и Водяное. Кроме этого, противник вел огонь противотанковыми управляемыми ракетами по защитниках Гнутово.
В результате боевых действий врага получил ранение один защитник Украины. Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и позиции.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 24 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения. В результате вражеского огня двое военнослужащих получили ранения.