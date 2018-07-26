Продовж доби бойовики 9 разів обстріляли позиції ВСУ, є поранений

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр штабу ООС, передає УНН.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Піскі, Лебединське, Гнутове та Водяне. Крім цього, ворог вів вогонь протитанковими керованими ракетами по захисниках Гнутового.

Внаслідок бойових дій ворога отримав поранення один захисник України. Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та позиції.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 24 рази порушували режим припинення вогню, у тому числі 1 раз із важкого озброєння. Унаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців отримали поранення.

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