Продолжают стирать идентичность украинских детей в оккупации: омбудсмен отреагировал на принуждение студентов заливать окопные свечи

Действия врага в оккупации направлены на то, чтобы стереть идентичность украинских детей. Об этом написал омбудсман Дмитрий Лубинец, реагируя на информацию о том, что оккупанты заставляют студентов изготавливать окопные свечи для российской армии, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что оккупанты на ВОТ сообщили руководителям техникумов, что все студенты должны делать окопные свечи. При этом российская пропаганда подает это, как общественную инициативу, однако за "инициативу" засчитывается зачет.

Лубинец отметил, что это лишь одно из мероприятий, которые оккупанты используют к студентам и детям на ВОТ. Значительную роль в российской пропаганде играют так называемые "военно-патриотические движения", например, "юнармия". Также распространены "кадетские классы", в которых детей перевоспитывают, навязывают им враждебные нарративы и готовят к войне против своей Родины.

Все действия врага направлены на то, чтобы стереть идентичность украинских детей. И мировое сообщество должно отреагировать на такие действия рф. Ведь это нарушение международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Виновные в похищении, перевоспитании украинских детей должны понести наказание! - отметил Лубинец.

Напомним

На оккупированных территориях Украины российские представители заставляют студентов делать окопные свечи "согласно плану", - принудительное производство засчитывается как зачет, а прогул является основанием для вызовов родителей в учебное заведение.

Принудительная паспортизация на ВОТ Украины вызывает сопротивление среди населения - Лубинец