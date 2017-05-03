Продажи iPhone неожиданно упали

Калифорнийская компания сообщила, что в мире купили 50,8 млн этих смартфонов. В этом году Apple должен выпустить новый iPhone. Таким образом ее босс Тим Кук объясняет эту "паузу" тем, что потребители ожидают новую модель.

С объявлением квартальных результатов акции Apple упали приблизительно на 2% - это после того, как они выросли до рекордных отметок на фоне ожиданий о лучших результатах.

Падение продаж смартфонов компенсировалось успехом сервисов компании, в том числе Apple Pay, iCloud и App store, которые показали 18% роста.

Частично в замедлении втноват Китай: доходы от продаж смартфона в этой стране упали на 14%. Господин Кук частично объяснил это колебаниями курсов.

С приближением 10-й годовщины iPhone потребители имеют высокие ожидания относительно следующего устройства. Инвесторы делают ставку на то, что новый смартфон станет хитом, и если он окажется просто очередным апгрейдом - это их обеспокоит.

Как сообщал УНН, Apple сокращает производство iPhone на 10% в 2017 году.