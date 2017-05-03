Продажі iPhone несподівано впали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За підсумками першого кварталу поточного року продажі смартфонів iPhone американської корпорації Apple несподівано знизилися, передає УНН з посиланням на українську службу ВВС.
Каліфорнійська компанія повідомила, що у світі купили 50,8 мільйонів цих смартфонів. Цього року Apple має випустити новий iPhone. Тож її бос Тім Кук пояснює цю "паузу" тим, що споживачі очікують на нову модель.
З оголошенням квартальних результатів акції Apple упали на близько 2% - це після того, як вони зросли до рекордних позначок на тлі очікувань про кращі результати.
Падіння продажів смартфонів компенсувалося успіхом сервісів компанії, зокрема Apple Pay, iCloud та App store, які показали 18% зростання.
Частково в уповільненні винен Китай: доходи від продажів смартфона в цій країні упали на 14%. Пан Кук частково пояснив це коливаннями курсів.
Із наближенням 10-ї річниці iPhone споживачі мають високі очікування щодо наступного пристрою. Інвестори роблять ставку на те, що новий смартфон стане хітом, і якщо він виявиться просто черговим апгрейдом - це їх занепокоїть.
Як повідомляв УНН, Apple скорочує виробництво iPhone на 10% у 2017 році.