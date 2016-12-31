ЗМІ: Apple скорочує виробництво iPhone на 10% у 2017 році

За її інформацією, ці розрахунки грунтуються на інформації про виробництво і глобальні продажі смартфонів компанії Apple останніх моделей. Джерела газети також зазначають, що дане скорочення виробництва є цілком “очікуваним”.

Раніше, на початку січня цього року, стало відомо, що американська компанія скоротить випуск моделей iPhone 6s і iPhone 6s Plus на 30% в першому кварталі 2016 року (січень — березень) у порівнянні з початковим планом виробництва. Адже після спаду продажів у роздрібних мережах по всьому світу накопичилося занадто велика кількість цих смартфонів, через що корпорація і була змушена піти на такий крок.