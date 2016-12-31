СМИ: Apple сократит производство iPhone на 10% в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Американская корпорация Apple сокращает производство iPhone 7 и 7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года. Об этом сообщила газета Nikkei, передает УНН.
По ее информации, эти расчеты основываются на информации о производстве и глобальных продажах смартфонов компании Apple последних моделей. Источники газеты также отмечают, что данное сокращение производства вполне "ожидаемо".
Ранее, в начале января этого года, стало известно, что американская компания сократит выпуск моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30% в первом квартале 2016 (январь - март) по сравнению с первоначальным планом производства. Ведь после спада продаж в розничных сетях по всему миру накопилось слишком большое количество этих смартфонов, из-за чего корпорация и была вынуждена пойти на такой шаг.