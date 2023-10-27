"Продажа оружия ХАМАС" и другие фейки: в рф подготовили информационную атаку против министра обороны Умерова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Спецслужбы россии подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова. В частности, основные фейки – это коррумпированная Украина продает оружие террористам ХАМАС и Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Цитата
“Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российские спецслужбы создали и разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым „технологам“ новую методичку нарративов для подрыва доверия к нашему государству среди партнеров на Западе. В рамках очередной кампании по дискредитации Украины запланирована, в частности, информационная атака против министра обороны Рустема Умерова”, — говорится в сообщении.
Детали
В ГУР отметили, что основные фейки из кремлевской методички:
• “Коррумпированная Украина продает оружие террористам “ХАМАС”;
• “Украина использует „Зерновой коридор“ для незаконной торговли оружием”;
• “Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием”;
• “Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием”.
“Цель новой информационной кампании врага остается неизменной - полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины с стороны государств-партнеров. Распространение врагом указанных фейков свидетельствует об активизации усилий государства-агрессора россии, направленных на дискредитацию Украины”, — информирует разведка.
В ГУР отмечают, что с этой же целью российские спецслужбы тайно передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные во время боевых действий в Украине.
“ГУР МО Украины предостерегает журналистов, представителей украинских и зарубежных медиа, граждан Украины от распространения выдуманной российскими спецслужбами вредной лжи”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что война в Украине и война между Израилем на ХАМАС имеют разные причины и последствия, но россия пользуется этой ситуацией.