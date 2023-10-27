"Продаж зброї ХАМАС" та інші фейки: у рф підготували інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Спецслужби росії підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова. Зокрема, основні фейки – це корумпована Україна продає зброю терористам ХАМАС та Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
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“Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим „технологам“ нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході. У межах чергової кампанії з дискредитації України запланована, зокрема, інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
У ГУР зазначили, що основні фейки з кремлівської методички:
• “Корумпована Україна продає зброю терористам “ХАМАС”;
• “Україна використовує „Зерновий коридор“ для незаконної торгівлі зброєю”;
• “Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю”;
• “Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю”.
“Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів. Розповсюдження ворогом вказаних фейків свідчить про активізацію зусиль держави-агресора росії, спрямованих на дискредитацію України”, — інформує розвідка.
У ГУР зазначають, що з цією ж метою російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні.
“ГУР МО України застерігає журналістів, представників українських та закордонних медіа, громадян України від поширення вигаданої російськими спецслужбами шкідливої брехні”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні і війна між Ізраїлем на ХАМАС мають різні причини і наслідки, але росія користується цією ситуацією.