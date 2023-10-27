"Продаж зброї ХАМАС" та інші фейки: у рф підготували інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 13491 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 81536 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 159833 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 159605 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 130213 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135202 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86646 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93644 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99260 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89885 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 8726 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 10650 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 10561 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 10303 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 7520 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 159611 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 226871 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375900 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 312210 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420098 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 8904 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15839 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32609 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29322 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 130217 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Продаж зброї ХАМАС" та інші фейки: у рф підготували інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова

Київ • УНН

 • 87750 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Спецслужби росії підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова. Зокрема, основні фейки – це корумпована Україна продає зброю терористам ХАМАС та Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

"Продаж зброї ХАМАС" та інші фейки: у рф підготували інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова

Цитата

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим „технологам“ нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході. У межах чергової кампанії з дискредитації України запланована, зокрема, інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У ГУР зазначили, що основні фейки з кремлівської методички:

• “Корумпована Україна продає зброю терористам “ХАМАС”;

• “Україна використовує „Зерновий коридор“ для незаконної торгівлі зброєю”;

• “Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю”;

• “Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю”.

“Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів. Розповсюдження ворогом вказаних фейків свідчить про активізацію зусиль держави-агресора росії, спрямованих на дискредитацію України”, — інформує розвідка.

У ГУР зазначають, що з цією ж метою російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні.

“ГУР МО України застерігає журналістів, представників українських та закордонних медіа, громадян України від поширення вигаданої російськими спецслужбами шкідливої брехні”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні і війна між Ізраїлем на ХАМАС мають різні причини і наслідки, але росія користується цією ситуацією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42