Продавцов 50 тыс. фальшивых долларов задержали в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Злоумышленников, которые пытались продать 50 тысяч фальшивых долларов, задержали в Киево-Святошинском районе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители задержали троих участников сделки на "горячем" во время сбыта поддельной валюты за полцены.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются обыски по местам жительства задержанных.