Продавців 50 тис. фальшивих доларів затримали на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Зловмисників, які намагалися продати 50 тисяч фальшивих доларів, викрили у Києво-Святошинському районі. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці затримали трьох учасників оборудки на “гарячому” під час збуту підробленої валюти за півціни.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.
Тривають обшуки за місцями проживання затриманих.