Продавец в киоске совершил развратные действия в отношении ребенка

"Развратные действия в отношении ребенка злоумышленник совершил в киоске, в котором работает продавцом, когда потерпевшая пришла за покупками. О том, что произошло 13-летняя девочка рассказала матери, которая сразу обратилась за помощью в Малиновском отделе полиции", - указали в полиции.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина не стал отрицать своей вины, только посетовал на алкоголь, что затмил ему сознание, добавили правоохранители.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. 64-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, мужчину будут судить за развратные действия в отношении школьницы.