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Продавец в киоске совершил развратные действия в отношении ребенка

Киев • УНН

 • 15679 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Полицией в Одесской области задержан 64-летний мужчина, который использовал 13-летнюю девочку для удовлетворения своей половой страсти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Продавец в киоске совершил развратные действия в отношении ребенка

"Развратные действия в отношении ребенка злоумышленник совершил в киоске, в котором работает продавцом, когда потерпевшая пришла за покупками. О том, что произошло 13-летняя девочка рассказала матери, которая сразу обратилась за помощью в Малиновском отделе полиции", - указали в полиции.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина не стал отрицать своей вины, только посетовал на алкоголь, что затмил ему сознание, добавили правоохранители.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. 64-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении. За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, мужчину будут судить за развратные действия в отношении школьницы.

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