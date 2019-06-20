Продавець у кіоску скоїв розпусні дії щодо дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Поліцією на Одещині затримано 64-річного чоловіка, який використав 13-річну дівчинку для задоволення своєї статевої пристрасті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"Розпусні дії у відношенні дитини зловмисник скоїв у кіоску, в якому працює продавцем, коли потерпіла прийшла за покупками. Про те, що сталося 13-річна дівчина розповіла матері, яка відразу звернулася за допомогою до Малиновського відділу поліції", - вказали у поліції.
Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного. Чоловік не став заперечувати своєї провини, лише нарікнув на оковиту, що затьмарила йому свідомість, додали правоохоронці.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) Кримінального кодексу України. 64-річного зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. За скоєне чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, чоловіка судитимуть за розпусні дії стосовно школярки.