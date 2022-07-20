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Продавали предназначенные для ВСУ бронежилеты и обувь: на Волыни разоблачили схему хищения гумпомощи более чем на 28 млн гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. На Волыни разоблачили преступную «схему» продажи военной амуниции. Бронежилеты, бронеплиты и военная обувь получали как гуманитарную помощь, после чего торговали ими для собственного обогащения. Общая сумма изъятого военного снаряжения и амуниции составляет более 28 млн гривен. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, информирует УНН.

Цитата

«19 июля оперативники разоблачили руководительницу одного из отделов благотворительного фонда при реализации товара за почти 600 000 гривен. За эту сумму женщина пыталась продать 54 бронежилета, 25 комплектов бронеплит и 50 пар военных берцов и «разгрузки», - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, члены благотворительного фонда наладили поставки из стран ЕС гуманитарной помощи для военных нужд. Но вместо того чтобы отправить помощь на фронт, продавали ее. В ходе санкционированных судом обысков правоохранители изъяли 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар военной обуви, рулоны ткани, документы, подтверждающие факт получения имущества как гуманитарной помощи, «черновые» записи.

Фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнение 

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, организовавших из-за рубежа схему продажи гуманитарной помощи на 60 млн грн. Это группа мужчин из Днепропетровской области, которые после вторжения россии сбежали из Украины, использовав поддельные документы.

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