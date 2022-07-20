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Продавали призначені для ЗСУ бронежилети та взуття: на Волині викрили схему розкрадання гумдопомоги на понад 28 млн гривень

Продавали призначені для ЗСУ бронежилети та взуття: на Волині викрили схему розкрадання гумдопомоги на понад 28 млн гривень

Київ • УНН

 • 164583 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. На Волині викрили злочинну "схему" продажу військової амуніції. Бронежилети, бронеплити та військове взуття отримували як гуманітарну допомогу, після чого торгували ними для власного збагачення. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує УНН.

Цитата

«19 липня оперативники викрили керівницю одного з відділів благодійного фонду під час реалізації товару за майже 600 000 гривень. За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і «розгрузки», - ідется в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її. В ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи.

Фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення 

Служба безпеки України викрила шахраїв, які організували з-за кордону схему продажу гуманітарної допомоги на 60 млн грн. Це група чоловіків з Дніпропетровщини, які після вторгнення рф втекли з України, використавши підроблені документи.

Українські Національні Новини

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