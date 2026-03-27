"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Продавал справки об инвалидности за 9000 долларов - в Киеве задержали мужчину с гранатой

Киев • УНН

 • 610 просмотра

В Киеве задержали мужчину, который за 9000 долларов обещал снятие с воинского учета. Во время обыска в его авто изъяли боевую гранату Ф-1.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители задержали 34-летнего мужчину по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за помощь в получении инвалидности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Как установило следствие, мужчина разместил на сайте "OLX.ua" объявление о содействии военнообязанному в снятии с воинского учета и оформлении фиктивной инвалидности. При этом он заявлял, что имеет связи среди медицинских работников, работающих в составе экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица (бывшие МСЭК - ред.), а также среди должностных лиц военно-врачебных комиссий ТЦК и СП.

Сумма одной такой "услуги" составляла 9000 долларов США. Во время получения средств мужчину задержали полицейские при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева.

Во время проведения неотложного обыска в автомобиле задержанного обнаружена и изъята боевая граната "Ф-1". Задержанному объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием);
    • ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

      Задержанному может грозить лишение свободы от трех до восьми лет. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

      Напомним

      В Киеве правоохранители задержали 47-летнего иностранца, который угрожал прохожим гранатой.

      Евгений Устименко

