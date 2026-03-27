Продавал справки об инвалидности за 9000 долларов - в Киеве задержали мужчину с гранатой
Киев • УНН
В Киеве задержали мужчину, который за 9000 долларов обещал снятие с воинского учета. Во время обыска в его авто изъяли боевую гранату Ф-1.
В Киеве правоохранители задержали 34-летнего мужчину по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за помощь в получении инвалидности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
Как установило следствие, мужчина разместил на сайте "OLX.ua" объявление о содействии военнообязанному в снятии с воинского учета и оформлении фиктивной инвалидности. При этом он заявлял, что имеет связи среди медицинских работников, работающих в составе экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица (бывшие МСЭК - ред.), а также среди должностных лиц военно-врачебных комиссий ТЦК и СП.
Сумма одной такой "услуги" составляла 9000 долларов США. Во время получения средств мужчину задержали полицейские при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева.
Во время проведения неотложного обыска в автомобиле задержанного обнаружена и изъята боевая граната "Ф-1". Задержанному объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием);
- ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием,
боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Задержанному может грозить лишение свободы от трех до восьми лет. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
