Продавав довідки про інвалідність за 9000 доларів - у Києві затримали чоловіка з гранатою
Київ • УНН
У Києві затримали чоловіка, який за 9000 доларів обіцяв зняття з військового обліку. Під час обшуку в його авто вилучили бойову гранату Ф-1.
У Києві правоохоронці затримали 34-річного чоловіка за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за допомогу в отриманні інвалідності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі
Як встановило слідство, чоловік розмістив на сайті "OLX.ua" оголошення про сприяння військовозобов’язаному у знятті з військового обліку та оформленні фіктивної інвалідності. При цьому він заявляв, що має зв’язки серед медичних працівників, що працюють в складі експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишні МСЕК - ред.), а також серед службових осіб військово-лікарських комісій ТЦК та СП.
Сума однієї такої "послуги" становила 9000 доларів США. Під час отримання коштів чоловіка затримали поліцейські за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.
Під час проведення невідкладного обшуку в автомобілі затриманого виявлено та вилучено бойову гранату "Ф-1". Затриманому оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом);
- ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Затриманому може загрожувати позбавлення волі від трьох до восьми років. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
