Продавал мужчинам справки с вымышленными болезнями: разоблачен глава ВВК

Правоохранители сообщили о подозрении председателю Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии из-за продажи мужчинам справок ВВК с вымышленными болезнями. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении председателю Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Согласно материалам следствия, подозреваемый вместе с соучастниками за деньги изготавливали справки военно-врачебной комиссии с вымышленными болезнями.

Так, в декабре 2023 года подозреваемый вместе с врачом "по заказу клиента" за 5500 долларов США незаконно изготовили справку военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного, которые позволяли ему беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

Тогда в указанном уголовном производстве было сообщено о подозрении врачу одной из больниц Одесской области в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины).

Сейчас сообщено о подозрении председателю Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии.

Напомним

В Ровенской области правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием работника военно-врачебной комиссии и бывшего районного военного комиссара, которые получили взяток на сумму почти 5 миллионов гривен за признание лиц непригодными к военной службе.