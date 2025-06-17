Продали около 3 тысяч фейковых удостоверений аспирантов: разоблачен весь ректорат вуза в Запорожье

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Запорожье масштабную схему уклонения от мобилизации. Разоблачен весь ректорат одного из университетов, который продал около 3 тысяч фейковых удостоверений аспирантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

Правоохранители в прифронтовом городе разоблачили ректора частного университета, который за взятки оформлял уклонистов в аспирантуру вуза.

Руководителю учебного заведения помогали 8 его подчиненных, которые действовали в составе преступной организации. Среди них – его заместители и руководство институтов учебного заведения.

По материалам дела, только в течение 6 месяцев, с конца 2023 и до середины 2024 годов взяточники "заработали" на уклонистах более 50 млн гривен.

Как установило расследование, ректорат зачислял мужчин призывного возраста на дневную форму обучения без каких-либо вступительных экзаменов и дальнейшего посещения занятий.

Схемой воспользовались 2966 военнообязанных, которые использовали фейковое обучение, чтобы получить отсрочку от призыва.

Стоимость такого оформления составляла до 5 тысяч долларов США наличными с одного человека. После предоставления документов аспиранты дополнительно платили на реквизиты вуза установленную сумму за два семестра в размере почти 20 тыс. гривен. Затем организаторы сделки снимали средства со счета университета и делили между собой.

На основании собранных доказательств ректору вуза и восьми его подчиненным сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией и участие в преступной организации);

ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период).

Решается вопрос об избрании злоумышленникам мер пресечения. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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