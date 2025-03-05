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В Харькове отменено 470 "липовых" справок о присвоении групп инвалидности, которые выдавал МСЭК

Киев • УНН

 • 15373 просмотра

СБУ аннулировала 470 фейковых справок об инвалидности, выданных МСЭК в Харькове. 13 должностных лиц продавали документы уклонистам за 2-5 тысяч долларов, нанеся государству убытки в 2,4 млн грн ежемесячно.

В Харькове отменено 470 "липовых" справок о присвоении групп инвалидности, которые выдавал МСЭК

Раскрыты схемы уклонения от мобилизации, в организации которых участвовали 13 должностных лиц Харьковской МСЭК. Передает УНН с ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Харькове признали недействительными почти полтысячи фальшивых справок о инвалидности от местной МСЭК.

По доказательной базе Службы безопасности Украины аннулировано 470 медицинских справок о фальшивой инвалидности мужчин призывного возраста, выданных на Харьковщине.

- сообщает СБУ.

Соответствующему решению предшествовало раскрытие сотрудниками СБУ масштабной "схемы для уклонистов" в областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в октябре 2024 года. Подозрение получили 13 участников схемы. Среди них председатель региональной МСЭК и врачи местных медучреждений.

Фигуранты продавали фиктивные справки о инвалидности уклонистам за суммы от 2 до 5 тыс. долларов США. Речь идет о мошенническом оформлении "брони". Как отмечает следствие, с помощью схемы уклонисты также планировали получать государственные соцвыплаты. Выплата незаконно назначенных пенсий, оформленных через схему, - уже приостановлена.

Благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить ежемесячные государственные убытки в размере более 2,4 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы СБУ. 

На основании новых собранных доказательств, руководителю МСЭК и семи его сообщникам следователи сообщили о подозрении: 

  • чч. 2, 3 ст. 255 (создание преступной организации и руководство такой организацией, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения);
    • чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности ВСУ, совершенное преступной организацией);
      • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (содействие незаконному переправлению лиц через государственную границу Украины с предоставлением средств и устранением препятствий, совершенное из корыстных побуждений преступной организацией);
        • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией).

          Дополнение

          В настоящее время участники преступной группировки находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантам.

          Напоминаем

          В различных регионах Украины задержали 17 организаторов схем уклонения от призыва. Среди задержанных - медики, чиновники и перевозчики, которые помогали за $14 тыс. переправлять военнообязанных за границу.

          Руслан Кравченко: налоговая аннулировала лицензии дистрибьютору алкогольных напитков в Украине из-за схемы на более чем 700 млн грн05.03.25, 13:16 • 16468 просмотров

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          Криминал и ЧП
          Служба безопасности Украины
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