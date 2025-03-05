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У Харкові скасовано 470 "липових" довідок про присвоєння груп інвалідностей, які видавав МСЕК

Київ • УНН

 • 15377 перегляди

СБУ анулювала 470 фейкових довідок про інвалідність, виданих МСЕК у Харкові. 13 посадовців продавали документи ухилянтам за 2-5 тисяч доларів, завдавши державі збитків на 2,4 млн грн щомісяця.

У Харкові скасовано 470 "липових" довідок про присвоєння груп інвалідностей, які видавав МСЕК

Викрито схеми ухилення від мобілізації, в організації якої брали участь 13 посадовців харківської МСЕК. Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

У харкові визнали недійсними майже пів тисячі фейкових довідок про інвалідність від місцевої МСЕК.

За доказовою базою Служби безпеки України анульовано 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку, виданих на Харківщині.

- повідомляє СБУ.

Відповідному рішенню передувало викриття співробітниками СБУ масштабної "схеми для ухилянтів" в обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) у жовтні 2024 року. Підозру отримали 13 учасників оборудки. Серед них голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів.

Фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам за суми від 2 до 5 тис. доларів США. Йдеться про шахрайське оформлення "броні". Як зазначає слідство, за допомогою схеми ухилянти також планували отримувати державні соцвиплати. Виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку - вже призупинено.

Завдяки оперативному реагуванню, вдалося запобігти щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн, ідеться у дописі пресслужби СБУ. 

На підставі нових зібраних доказів, очільнику МСЕК та сімом його спільникам слідчі повідомили про підозру: 

  • чч. 2, 3 ст. 255 (створення злочинної організації та керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища);
    • чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене злочинною організацією);
      • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів злочинною організацією);
        • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією).

          Доповнення

          Наразі учасники злочинного угруповання перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам.

          Нагадаємо

          У різних регіонах України затримали 17 організаторів схем ухилення від призову. Серед затриманих - медики, чиновники та перевізники, які допомагали за $14 тис переправляти військовозобов'язаних за кордон.

          Руслан Кравченко: податкова анулювала ліцензії дистриб'ютору алкогольних напоїв в Україні через схему на понад 700 млн грн05.03.25, 13:16 • 16471 перегляд

          Ігор Тележніков

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