Продали майже 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів: викрито весь ректорат вишу в Запоріжжі
Київ • УНН
СБУ ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Запоріжжі. Ректор та його підлеглі продавали фейкові посвідчення аспірантів, заробивши понад 50 млн гривень.
Служба безпеки та Національна поліція ліквідували у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. Викрито весь ректорат одного з університетів, який продав майже 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ у Telegram.
Деталі
Правоохоронці у прифронтовому місті викрили ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури вишу.
Керівнику навчального закладу допомагали 8 його підлеглих, які діяли у складі злочинної організації. Серед них – його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.
За матеріалами справи, лише протягом 6 місяців, з кінця 2023 і до середини 2024 років хабарники "заробили" на ухилянтах понад 50 млн гривень.
Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять.
Схемою скористались 2966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.
Вартість такого оформлення становила до 5 тисяч доларів США готівкою з однієї особи. Після надання документів аспіранти додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тис. гривень. Потім організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та ділили між собою.
На підставі зібраних доказів ректору вишу та восьми його підлеглим повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у злочинній організації);
- ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
- ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);
- ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).
Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
У Харкові скасовано 470 "липових" довідок про присвоєння груп інвалідностей, які видавав МСЕК 05.03.25, 13:57 • 15413 переглядiв
Нагадаємо
Працівнику Конституційного суду України та за сумісництвом адвокату повідомлено про підозру у знятті з розшуку в ТЦК без адміністративної відповідальності з подальшим оформленням "броні" на оборонному підприємстві за хабарі