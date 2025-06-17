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Продали майже 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів: викрито весь ректорат вишу в Запоріжжі

Київ • УНН

 • 830 перегляди

СБУ ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Запоріжжі. Ректор та його підлеглі продавали фейкові посвідчення аспірантів, заробивши понад 50 млн гривень.

Продали майже 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів: викрито весь ректорат вишу в Запоріжжі

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. Викрито весь ректорат одного з університетів, який продав майже 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ у Telegram.

Деталі

Правоохоронці у прифронтовому місті викрили ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури вишу.

Керівнику навчального закладу допомагали 8 його підлеглих, які діяли у складі злочинної організації. Серед них – його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.

За матеріалами справи, лише протягом 6 місяців, з кінця 2023 і до середини 2024 років хабарники "заробили" на ухилянтах понад 50 млн гривень.

Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять.

Схемою скористались 2966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.

Вартість такого оформлення становила до 5 тисяч доларів США готівкою з однієї особи. Після надання документів аспіранти додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тис. гривень. Потім організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та ділили між собою.

На підставі зібраних доказів ректору вишу та восьми його підлеглим повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у злочинній організації);
    • ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
      • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);
        • ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).

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          Лілія Набока

          Лілія Набока

          ВійнаКримінал та НП
          Національна поліція України
          Служба безпеки України
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