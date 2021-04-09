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Пробное ВНО-2021 уже завтра: что нужно знать участникам

Киев  •  УНН

 • 12670 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Завтра, 10 апреля, в большинстве регионов Украины состоится пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) 2021 года. О том, что надо знать будущим участникам ВНО перед посещением пунктов тестирования, рассказали в Министерстве образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

Так, в пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Само тестирование начнется около 11:00.

Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии:

  • паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);
  • приглашения-пропуска.

Приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов пробного тестирования, размещены в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайтах соответствующих региональных центров оценивания качества образования. Чтобы распечатать приглашение-пропуск, нужно воспользоваться опцией "Сформировать приглашение-пропуск" - документ сформируется в формате PDF и загрузится автоматически.

На тестирование с собой стоит взять:

  • 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета,
  • бутылку с питьевой водой без этикетки,
  • средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как до входа в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценивания - участники должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

Независимо от того, когда именно участники будут проходить оценивание, для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради с любых предметов из перечня и пройти тестирование дома.

При этом участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в онлайн-сервис 10-14 апреля, то есть в соответствии с предварительным планом. Участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей, для которых тестирование перенесено на 24 апреля, смогут внести свои ответы на тот тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Участников пробного ВНО призвали следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома. Если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис.

Что было ранее

На этой неделе стало известно, что пробное ВНО в Николаевской области перенесено на 24 апреля - из-за прекращения движения общественного транспорта.

Перед этим пробное ВНО в городе Киев и Черниговской области, где ввели ограничения на движение общественного транспорта в рамках карантина, перенесли на 24 апреля.

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