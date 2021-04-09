Пробне ЗНО-2021 вже завтра: що потрібно знати учасникам

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Завтра, 10 квітня, у більшості регіонів України відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2021 року. Про те, що треба знати майбутнім учасникам ЗНО перед відвідуванням пунктів тестування, розповіли в Міністерстві освіти та науки України, передає УНН.

Деталі

Так, до пунктів тестування необхідно з'явитися до 10:50. Саме тестування розпочнеться близько 11:00.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності:

  • паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу);
  • запрошення-перепустки.

Запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів пробного тестування, розміщено в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти. Щоб роздрукувати запрошення-перепустку, потрібно скористатися опцією "Сформувати запрошення-перепустку" – документ сформується у форматі PDF і завантажиться автоматично.

На тестування з собою варто взяти:

  • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору,
  • пляшку з питною водою без етикетки,
  • засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за потреби скористатися.

Усі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу в пункти тестування, так і впродовж усього періоду оцінювання – учасники мають перебувати в масках, мати дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання, для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких предметів із переліку та пройти тестування вдома. 

При цьому учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді до онлайн-сервісу 10-14 квітня, тобто відповідно до попереднього плану. Учасники з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, для яких тестування перенесено на 24 квітня, зможуть унести свої відповіді на той тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Учасників пробного ЗНО закликали стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома. Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу.

Що було раніше

Цього тижня стало відомо, що пробне ЗНО у Миколаївській області перенесено на 24 квітня – через припинення руху громадського транспорту.

Перед цим пробне ЗНО у місті Київ та Чернігівській області, де ввели обмеження на рух громадського транспорту у межах карантину, перенесли на 24 квітня.

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